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«Ведомости» узнали о претензиях ЦБ на ₽195,3 млрд к экс-владельцам МИнБ

Бывшие члены правления банка считают претензии регулятора необоснованными
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Банк России направил претензии к 19 людям, которые последние три года перед санацией руководили Московским индустриальным банком, сообщает газета «Ведомости», знакомая с документом. В соответствии с ним регулятор требует погасить убытки в размере ₽195,3 млрд.

В ЦБ изданию подтвердили факт отправки претензий, объяснив это требованиями законодательства и принятой практикой. Там указали, что всего на докапитализацию и поддержание ликвидности банку были предоставлены ₽168,6 млрд. Общий же убыток МиНБ на 29 ноября прошлого года составлял именно ₽195,3 млрд.

В ЦБ не стали раскрывать адресатов. «Ведомости» напомнили, что крупнейшая доля в банке принадлежала семье его президента Абубакара Арсамакова. 8,45% было у «МИБ-инвестиций» которые контролировал Рустам Магомадов, 8,76% – у компании «Дворец на Английской» Олега Маклакова, 7,4% – у «Кратоса» Арки Касумова.

Как отмечает издание, бывшие члены правления банка (их имена «Ведомости» не называют) посчитали претензию необоснованной. Их представитель указал, что накануне санации банк не занимался выводом средств клиентов, а кредиты выдавал реальному сектору экономики под надзором ЦБ. Однако в Банке России считают, что контролировавшие банк лица проводили слишком рискованную кредитную политику, финансируя неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. Там считают, что именно по этой причине значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход.

Решение о санации банка регулятор принял 21 января, на тот момент организация занимала 33-е место по активам в российской банковской системе. Зампред ЦБ Василий Поздышев тогда говорил, что кредитный портфель банка составлял 216 млрд руб., из них 123 руб. — «потенциально проблемные кредиты».

Автор: Артем Филипенок
Теги: ЦБ, санация
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