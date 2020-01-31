Мишустин назвал первый визит на посту премьера в Казахстан символичным

Михаил Мишустин во время встречи в Алма-Ате с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым (Фото: Александр Астафьев / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал свой первый зарубежный визит на посту главы кабмина в Казахстан символичным.

«Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения», — пояснил он на встрече в Алма-Ате с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, передает корреспондент РБК.

В ходе переговоров Мишустин заявил о динамичном развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных отношений.

Мамин, в свою очередь, поздравил российского премьер-министра с назначением на должность и пожелал успеха его команде в решении вопросов, стоящих перед правительством России.

Мишустин прибыл в Алма-Ату в ночь на 31 января. Он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) и в форуме «Цифровое будущее глобальной экономики». Кроме того, помимо переговоров с Маминым, Мишустин проведет встречи с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, а также с главами правительств Армении и Молдавии Николом Пашиняном и Ионом Кику.