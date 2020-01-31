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Политика ,  
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Мишустин прилетел в Алма-Ату для участия в заседании ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Алма-Ату, где 31 января примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, а также в форуме «Цифровое будущее глобальной экономики», передает ТАСС.

Кроме того, глава российского кабмина проведет двусторонние встречи со своим коллегой из Казахстана Аскаром Маминым, главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом, а также с премьерами Армении и Молдавии Николом Пашиняном и Ионом Кику.

Как отмечается в сообщении пресс-службы российского правительства, в ходе заседания ЕАЭС будут, в частности, обсуждаться вопросы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в областях таможенного регулирования, а также по формированию общих рынков союза.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Это первая зарубежная поездка Мишустина в качестве главы российского правительства. Он был назначен премьер-министром 16 января после того, как Дмитрий Медведев объявил об уходе своего правительства в отставку в полном составе. Ранее Мишустин занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).

Теги: Михаил Мишустин, ЕАЭС, Алма-Ата
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