НАТО нарушило обещание, данное президенту СССР Михаилу Горбачеву, продолжая расширяться на Восток. Об этом заявил депутат немецкого бундестага Александер Ной, челн социалистической партии Die Linke («Левые») в своей статье, опубликованной Freiheitsliebe.

Как утверждает Ной, НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе. Он назвал эти слова «ложью и обманом». Политик добавил, что основная ошибка Горбачева состояла в том, что он не потребовал от НАТО юридического закрепления договоренностей. Как отметил Ной, альянс начал расширяться с 1999 года.

Он напомнил, что в 2020 году страны, входящие в состав Североатлантического альянса, приступят к масштабным военным учениям «Защитник Европы 2020», которые пройдут на территории Европы, в том числе в Германии.

В феврале 2019 года Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал закон, закрепляющий в Конституции страны стремление в НАТО и ЕС. Президент Владимир Зеленский продолжил политику интеграции в Североатлантический альянс. В конце октября Зеленский заявил, что Киев готов ускорить подготовку к вступлению в НАТО.