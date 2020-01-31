Депутат бундестага заявил об обмане СССР Североатлантическим альянсом
НАТО нарушило обещание, данное президенту СССР Михаилу Горбачеву, продолжая расширяться на Восток. Об этом заявил депутат немецкого бундестага Александер Ной, челн социалистической партии Die Linke («Левые») в своей статье, опубликованной Freiheitsliebe.
Как утверждает Ной, НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этой страны та целиком останется в Североатлантическом альянсе. Он назвал эти слова «ложью и обманом». Политик добавил, что основная ошибка Горбачева состояла в том, что он не потребовал от НАТО юридического закрепления договоренностей. Как отметил Ной, альянс начал расширяться с 1999 года.
Он напомнил, что в 2020 году страны, входящие в состав Североатлантического альянса, приступят к масштабным военным учениям «Защитник Европы 2020», которые пройдут на территории Европы, в том числе в Германии.
В феврале 2019 года Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал закон, закрепляющий в Конституции страны стремление в НАТО и ЕС. Президент Владимир Зеленский продолжил политику интеграции в Североатлантический альянс. В конце октября Зеленский заявил, что Киев готов ускорить подготовку к вступлению в НАТО.