Путин поручил обновить основы госполитики по развитию самоуправления

Президент России Владимир Путин поручил начать разработку проекта новых основ государственной политики в сфере местного самоуправления на период до 2030 года. Об этом он заявил, выступая на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства предложил прежде всего укрепить финансовое положение муниципальных структур. Он рекомендовал субъектам федерации реализовать меры по реструктуризации бюджетных кредитов по аналогии с федеральными. Президент посоветовал делать это с учетом доходов, поступающих в бюджеты регионов от инвестпроектов в муниципальных образованиях.

Глава государства напомнил, что органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, но тем не менее являются «частью нашего общества, страны и системы управления». Он подчеркнул, что чиновники на каждом уровне власти должны четко исполнять свои обязанности и взаимодействовать между собой.

Совет по развитию местного самоуправления — это консультативный орган при президенте России. В его задачи входит подготовка предложений по развитию местного самоуправления, определение приоритетных направлений в этой сфере, а также вопросы взаимодействия федеральных, региональных органов власти и органов местного самоуправления.

В своем послании Федеральному собранию 15 января Владимир Путин заявил, что считает необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. «Полномочия и реальные возможности местного самоуправления могут быть расширены и укреплены», — сказал тогда президент.