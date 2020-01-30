Мишустин поручил Оверчуку курировать дела Российского экспортного центра

Председатель правительства России Михаил Мишустин передал вице-премьеру Алексею Оверчуку курирование деятельности Российского экспортного центра. До этого куратором РЭЦ был первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

«Из полномочий первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова исключается осуществление координации деятельности акционерного общества Российский экспортный центр», — говорится в сообщении. В ушедшем в отставку правительстве Дмитрия Медведева РЭЦ занимался вице-премьер Дмитрий Козак.

По данным, представленным на сайте кабинета, в новом правительстве Оверчук координирует дела Российского экспортного центра, участие России в интеграционных процессах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стран — членов СНГ, а также деятельность в рамках БРИКС и «Большой двадцатки».

В середине января Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, 22 января он представил свою новую команду в Белом доме. Бывший советник главы ФНГ Алексей Оверчук был назначен на пост вице-премьера, помощник президента России Андрей Белоусов стал первым вице-премьером.