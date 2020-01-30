Юристы назвали не подпадающие под новый закон об оружии луки и арбалеты

Не все луки подпадают под новый закон об охотничьем метательном и стрелковом оружии, приравнивающий луки и арбалеты к охотничьему оружию и вступивший в силу 30 января Об этом РБК рассказал юрист Enforce Law Company Владимир Черненко.

По его словам, охотничьими считаются луки с силой дуги 27 кгс (килограмм-сила) и выше.

«Нанести серьезные увечья можно и луком меньшей силы, однако законодатель установил именно такой порог. Лук мощностью, 26,5 кгс можно все еще свободно купить в оружейной без охотничьего билета и всякой регистрации», — разъяснил Черненко.

По словам эксперта, если граждане сделают лук из дерева в кустарных условиях, то сила его натяжения, скорее всего, не превысит законодательную норму.

«Для спортсменов и реконструкторов, которые используют более мощные луки, и ранее действовали те же правила о необходимой маркировке оружия и его регистрации. Но обычно ограничиваются луком в 25-26 кгс, чего вполне достаточно для спортивных целей», — добавил он.