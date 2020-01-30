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Юристы назвали не подпадающие под новый закон об оружии луки и арбалеты

Не все луки подпадают под новый закон об охотничьем метательном и стрелковом оружии, приравнивающий луки и арбалеты к охотничьему оружию и вступивший в силу 30 января Об этом РБК рассказал юрист Enforce Law Company Владимир Черненко. 

По его словам, охотничьими считаются луки с силой дуги 27 кгс (килограмм-сила) и выше.

«Нанести серьезные увечья можно и луком меньшей силы, однако законодатель установил именно такой порог. Лук мощностью, 26,5 кгс можно все еще свободно купить в оружейной без охотничьего билета и всякой регистрации», — разъяснил Черненко.

По словам эксперта, если граждане сделают лук из дерева в кустарных условиях, то сила его натяжения, скорее всего, не превысит законодательную норму.

«Для спортсменов и реконструкторов, которые используют более мощные луки, и ранее действовали те же правила о необходимой маркировке оружия и его регистрации. Но обычно ограничиваются луком в 25-26 кгс, чего вполне достаточно для спортивных целей», — добавил он.

Как заявил РБК председатель правления Автономной некоммерческой организации развития и сохранения традиционной охоты «Жизнь-охота», член Росохотрыболовсоюза Сергей Бешенцев, под определение стрелкового и метательного оружия теперь попадают как луки мощностью 27 кгс и выше, так и арбалеты с силой натяжения 43 кгс и выше.

«Эти классы оружия были прописаны в ГОСТах ранее, но их использование было незаконным. То есть, теперь использование этого класса оружия законодательно урегулировано», — сказал Бешенцев.

Остальные луки, по словам специалиста, маркируются как «конструктивно схожие с метательным оружием». На них выдается специальный сертификат, они находятся в свободной продаже.

Владимир Путин подписал закон 2 августа 2019 года. Ранее луки и арбалеты можно было применять только на спортивных соревнованиях, использование в охотничьих целях запрещалось. Приобрести мощные луки и арбалеты могут все обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение охотничьего оружия.

Теги: закон, оружие, новости РБК, арбалет
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