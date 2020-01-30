Самолет в Домодедово отогнали на отдельную стоянку после угроз о взрыве

Самолет авиакомпании S7, которому пришлось совершить посадку в Домодедово из-за угрозы пассажирки о взрыве, благополучно приземлился и находится на отдельной стоянке. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В авиакомпании уточнили, что во время полета девушка встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. После этого командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел 30 января на лайнере Airbus A321, летевшем из Симферополя в Москву. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что пассажирка, угрожавшая бомбой, была нетрезва. На борту самолета находились 195 человек, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб.

В пресс-службе аэропорта Домодедово РБК ранее сообщили, что в подобных ситуациях предусмотрены дополнительные меры безопасности. Поэтому службы аэропорта совместно с силовыми структурами должны провести проверку.