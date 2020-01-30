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В Домодедово объяснили экстренную посадку самолета из Симферополя

Службы аэропорта вместе с сотрудниками силовых структур проводят проверку экстренно севшего в Домодедово лайнера авиакомпании S7. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия», — сообщили в пресс-службе.

Лайнер сел в Домодедово из-за угроз пассажирки взорвать его
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Ранее СМИ передали, что Airbus A321 приземлился в Домодедово из-за угрожавшей взорвать себя пассажирки. Самолет следовал из Симферополя в Москву. По информации РЕН ТВ, одна из пассажирок рейса сообщила, что у нее в сумке находится взрывное устройство. Telegram-канал Baza сообщал, что женщина угрожала себя взорвать.

Теги: самолет, новости РБК, Домодедово, посадка
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