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Путин поручил подготовить предложения по выплатам ветеранам к Дню Победы

К 1 марта члены правительства должны представить президенту Владимиру Путину свои предложения по выплатам участникам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Победы. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Речь идет о единовременных выплатах ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам и вдовцам, совершеннолетним и несовершеннолетним узникам концлагерей, тюрьм и гетто, постоянно проживающим на территории России. Кроме того, такие выплаты предоставят участникам войны, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии.

Путин пообещал выплатить ветеранам по ₽75 тыс. к 75-летию Победы
Общество

В январе этого года Путин предложил повысить единовременные выплаты ветеранам в годовщину победы до 75 тыс. До этого в День победы участникам Великой отечественной войны выплачивали по 10 тыс. Кроме того, Путин предложил наградить и тружеников тыла, выплатив им по 50 тыс. руб.

Новый глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что на единовременные выплаты всем ветеранам Великой отечественной войны, исходя из расчетов Путина, потребуется почти 60 млрд руб.

Теги: Владимир Путин, ветераны, Великая Отечественная война
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