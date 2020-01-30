McDonald’s отменил акцию с бургерами по 3 руб. из-за коронавируса

Акция сети ресторанов McDonald’s, предусматривавшая продажу «Биг Мака» и других блюд по цене 1990 года, отменяется, заявил РБК представитель сети быстрого питания.

Как пояснили в компании, это связано с мерами по предотвращению распространения коронавируса в Москве. Накануне правительство столицы рекомендовало воздержаться в ближайшее время от общественных мероприятий в местах большого скопления людей, чтобы минимизировать риски распространения инфекции.

Акция, приуроченная к 30-летнему юбилею компании в России, должна была состоятся в субботу, 31 января, в первом заведении McDonald’s, открытом в Москве в 1990 году по адресу ул. Большая Бронная, д. 29.

Как следовало из опубликованного на сайте компании документа с правилами акции (.pdf), гамбургеры, чизбургеры и чикенбургеры на срок ее проведения стоили бы по 3 руб., а за 30 руб. можно было бы приобрести стандартный картофель фри и ряд других товаров — вишневый пирожок, две игрушки «Хеппи Мил», прохладительные напитки, чай или капучино (объемом от 0,2 до 0,25 литра).