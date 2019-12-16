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Полиция в Приморье обнаружила партию боеприпасов

В Приморье у жителей села Покровка полиция нашла партию боеприпасов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 600 патронов для нарезного огнестрельного оружия, охотничье ружье, три огнестрельных оружия и некоторые его части.

В связи с обнаружением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК России (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым может грозить до шести лет лишения свободы.

В ноябре сотрудники ФСБ обнаружили тайник со взрывчатыми веществами на территории городского округа Верхняя Пышма в Свердловской области. Из незаконного оборота было изъято четыре гранаты «Ф-1» и семь гранат «РГД-5».


 

Теги: Приморье, оружие, боеприпасы
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