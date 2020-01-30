Мишустин допустил корректировку обязанностей вице-премьеров

Премьер-министр Михаил Мишустин допустил, что распределение полномочий между вице-премьерами может изменяться в зависимости от задач. Об этом он заявил на заседании правительства, передает «РИА Новости».

По словам главы кабмина, распределение обязанностей не является «догмой», оно будет гибким и может корректироваться.

28 января Мишустин утвердил структуру официальных полномочий и зон ответственности девяти вице-премьеров.

Согласно документу, у замов премьера появились новые обязанности, которых у прежних вице-премьеров формально не было. Кураторами нацпроектов стали шесть вице-премьеров из девяти. Единственным из министерств, которое не упомянуто в списке распределения полномочий между заместителями Мишустина, стало Министерство финансов, которым руководит бывший первый вице-премьер Антон Силуанов.