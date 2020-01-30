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На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном диаметре-2 (Курско-Рижский диаметр) произошел сбой из-за неисправности поезда. Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter.

В сообщении уточняется, что поезда следуют с увеличенными интервалами в сторону Москвы со стороны Подольска. Позднее в ЦППК сообщили, что движение на направлении удалось восстановить, поезда вводят в график.

Первый день работы двух линий МЦД. Фоторепортаж
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В декабре на МЦД-2 произошел сбой из-за потери напряжения в контактной сети. Поезда следовали с увеличенными интервалами в обе стороны направления. Подачу напряжения удалось восстановить менее чем за полчаса, поезда вошли в график.

Теги: метро, сбой, движение поездов
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