На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном диаметре-2 (Курско-Рижский диаметр) произошел сбой из-за неисправности поезда. Об этом сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter.



В сообщении уточняется, что поезда следуют с увеличенными интервалами в сторону Москвы со стороны Подольска. Позднее в ЦППК сообщили, что движение на направлении удалось восстановить, поезда вводят в график.

В декабре на МЦД-2 произошел сбой из-за потери напряжения в контактной сети. Поезда следовали с увеличенными интервалами в обе стороны направления. Подачу напряжения удалось восстановить менее чем за полчаса, поезда вошли в график.