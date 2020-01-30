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МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля

В МВД России перечислили самые распространенные способы угона машин, передает «РИА Новости».

Среди злоумышленников наиболее популярны взлом замков дверей или разбитие бокового стекла для проникновения в салон, использование проворотов или дубликатов ключей для запуска машины, а также применение радиоэлектронных устройств для открытия автомобиля и запуска двигателя зажигания.

Зачастую преступники похищают у автовладельца ключи от машины при осмотре продаваемого транспортного средства, отметили в полиции.

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Наибольшему риском угона подвержены автомобили, оставленные на неохраняемых уличных парковках. В МВД отметили, что эффективность средств защиты от похищения зависит не от цены и производителя, а от индивидуального подхода при установке на конкретный автомобиль.

За 2019 год количество краж снизилось на 14% по сравнению с прошлым годом и составило 20 тыс. случаев, указали в МВД.

Ранее в полиции назвали наиболее популярные места угона автомобилей. По данным ведомства, злоумышленники предпочитают красть машины у домов в ночное время, а у торговых центров — днем. Наиболее похищаемыми марками стали машины российских, японских и корейских производителей.
 

Теги: МВД, угон, автомобиль
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