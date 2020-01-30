МВД назвало самые популярные способы угона автомобиля

В МВД России перечислили самые распространенные способы угона машин, передает «РИА Новости».

Среди злоумышленников наиболее популярны взлом замков дверей или разбитие бокового стекла для проникновения в салон, использование проворотов или дубликатов ключей для запуска машины, а также применение радиоэлектронных устройств для открытия автомобиля и запуска двигателя зажигания.

Зачастую преступники похищают у автовладельца ключи от машины при осмотре продаваемого транспортного средства, отметили в полиции.

Наибольшему риском угона подвержены автомобили, оставленные на неохраняемых уличных парковках. В МВД отметили, что эффективность средств защиты от похищения зависит не от цены и производителя, а от индивидуального подхода при установке на конкретный автомобиль.