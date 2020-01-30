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МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей

Автомобили чаще всего похищают на неохраняемых парковках рядом с жилыми домами и торговыми центрами. Об этом «РИА Новости» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, преступники предпочитают красть машины у домов в ночное время, а у ТЦ — днем. В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.

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В ведомстве сообщили, что наиболее распространенными способами угона автомобилей являются взлом замков дверей и замка зажигания, разбитие бокового стекла и с использованием радиоэлектронных средств.

По данным МВД, в 2019 году правоохранительные органы зарегистрировали около 20 тыс. краж машин, что оказалось ниже уровня 2018 года на 14%.

В декабре прошлого года в столичном главке МВД сообщали, что в Москве самыми угоняемыми являются легковые машины марок ВАЗ, Kia, Hyundai и Toyota. В ведомстве отмечали, что часто автомобили угоняют при эвакуации машины по поддельным документам.

Теги: МВД России, автомобили, кража
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