МВД назвало наиболее популярные места угона автомобилей

Автомобили чаще всего похищают на неохраняемых парковках рядом с жилыми домами и торговыми центрами. Об этом «РИА Новости» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, преступники предпочитают красть машины у домов в ночное время, а у ТЦ — днем. В МВД отметили, что больше всего похищают популярные модели российских, японских и корейских автомобилей.

В ведомстве сообщили, что наиболее распространенными способами угона автомобилей являются взлом замков дверей и замка зажигания, разбитие бокового стекла и с использованием радиоэлектронных средств.

По данным МВД, в 2019 году правоохранительные органы зарегистрировали около 20 тыс. краж машин, что оказалось ниже уровня 2018 года на 14%.