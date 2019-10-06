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В центре Москвы угнали Maybach

В Москве, на Тверской улице, утром в воскресенье, 6 октября, угнали автомобиль Maybach, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Обращение об угоне автомобиля, находившегося по адресу: ул. Тверская, д. 3, поступило в полицию в 6:40. «В ходе проверки этой информации сотрудники полиции организовали преследование подозреваемого, и машина была остановлена», — сказали РБК в пресс-службе. Мужчину доставили в территориальное подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в МВД.

По адресу, где произошел угон, расположена в том числе пятизвездочная гостиница класса люкс Ritz-Carlton. «В политику отеля не входит комментирование подобных инцидентов», — заявили РБК в Ritz-Carlton.

22 сентября в Москве неизвестный похитил у безработного автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 млн руб. По информации владельца, машина находилась на неохраняемой парковке на Щелковском шоссе. По факту кражи было открыто уголовное дело.

Теги: Maybach, Москва, похищение, отель, новости РБК
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