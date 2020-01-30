В избиркоме Чувашии назвали дату выборов главы региона

Выборы нового главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя избиркома региона, который отметил, что официальное назначение выборов состоится в июне.

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев «в связи с утратой доверия» был отправлен в отставку 29 января. Перед этим он был исключен из партии «Единая Россия» в связи с двумя скандалами. Во время празднования Дня Печати в регионе Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. А позднее на церемонии передачи новой спасательной техники заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами.

Глава комиссии по этике «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что такое поведение несовместимо с должностью губернатора. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, комментируя отставку Игнатьева, пригрозил, что так будет с каждым чиновником, кто не слышит президента.

После отставки Игнатьева временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы Олег Николаев.

