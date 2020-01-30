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National Interest назвал способные уничтожить мир за полчаса подлодки

Журнал The National Interest назвал пять подводных лодок, которые могли бы уничтожить мир за 30 минут. В список вошли три российские и две американские субмарины.

В перечне оказались атомные подводные лодки типа Огайо, которые могут нести 24 баллистические ракеты UGM-133A Trident II (D5), а также новые атомные подлодки типа «Колумбия». Их производство начнется в 2021 году, а на вооружение субмарины поступят в 2031 году.

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Из российских в список вошли подлодки проекта 955 «Борей», проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень-М». «Борей» издание называет «самыми тихими российскими субмаринами с баллистическими ракетами». Говоря о подлодках проекта «Ясень», National Interest указывает, что они могут приблизиться к восточному побережью США на 2 тыс. км и с этого расстояния поражать цели до Великих озер.

Осенью National Interest также писал, что подлодки класса «Борей» способны сделать США «необитаемыми» и разрушить города. Одна такая подлодка может обрушить на объекты, находящиеся на расстоянии более 9 тыс. км, 72 ядерные боеголовки.

В проект «Борей» входят подлодки «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Они могут нести на борту до 16 баллистических ракет «Булава.

Теги: подводная лодка, флот, оружие
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