National Interest назвал способные уничтожить мир за полчаса подлодки

Журнал The National Interest назвал пять подводных лодок, которые могли бы уничтожить мир за 30 минут. В список вошли три российские и две американские субмарины.

В перечне оказались атомные подводные лодки типа Огайо, которые могут нести 24 баллистические ракеты UGM-133A Trident II (D5), а также новые атомные подлодки типа «Колумбия». Их производство начнется в 2021 году, а на вооружение субмарины поступят в 2031 году.

Из российских в список вошли подлодки проекта 955 «Борей», проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень-М». «Борей» издание называет «самыми тихими российскими субмаринами с баллистическими ракетами». Говоря о подлодках проекта «Ясень», National Interest указывает, что они могут приблизиться к восточному побережью США на 2 тыс. км и с этого расстояния поражать цели до Великих озер.

Осенью National Interest также писал, что подлодки класса «Борей» способны сделать США «необитаемыми» и разрушить города. Одна такая подлодка может обрушить на объекты, находящиеся на расстоянии более 9 тыс. км, 72 ядерные боеголовки.