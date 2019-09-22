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National Interest назвал способное сделать США необитаемыми оружие

Ракеты с российских атомных подводных лодок класса «Борей» способны сделать США «необитаемыми» и разрушить города, даже в случае уничтожения других ядерных сил при первом ударе. Об этом пишет издание The National Interest.

Отмечается, что на вооружении субмарины «Юрий Долгорукий» находятся 16 ракет Р-30 «Булава», а также шесть боевых маневрирующих блоков индивидуального наведения массой 150 килотонн.  

По данным издания, одна подводная лодка «Борей» способна обрушить на объекты, расположенные на расстоянии более 9 тыс. км, 72 ядерные боеголовки. По силе они в десять раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму.

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Кроме того, на подлодке «Борей» установлена ядерная установка OKF-650B, которая обладает бесшумностью даже при максимальной скорости хода в 50 узлов. Для защиты от кораблей и на лодке есть восемь носовых 533-мм торпедных аппаратов и шесть пусковых установок.  

В июне прошлого года The National Interest опубликовал список из пяти подводных лодок, которые являются самыми опасными субмаринами в мире. Одной из лучших тогда была названа российская атомная подводная лодка четвертого поколения проекта 955 «Борей». В рейтинг также вошла АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин» и многоцелевая АПЛ проекта 885 «Ясень».  

Теги: «Борей», подлодка, США
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