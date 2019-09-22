National Interest назвал способное сделать США необитаемыми оружие

Ракеты с российских атомных подводных лодок класса «Борей» способны сделать США «необитаемыми» и разрушить города, даже в случае уничтожения других ядерных сил при первом ударе. Об этом пишет издание The National Interest.

Отмечается, что на вооружении субмарины «Юрий Долгорукий» находятся 16 ракет Р-30 «Булава», а также шесть боевых маневрирующих блоков индивидуального наведения массой 150 килотонн.

По данным издания, одна подводная лодка «Борей» способна обрушить на объекты, расположенные на расстоянии более 9 тыс. км, 72 ядерные боеголовки. По силе они в десять раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму.

Кроме того, на подлодке «Борей» установлена ядерная установка OKF-650B, которая обладает бесшумностью даже при максимальной скорости хода в 50 узлов. Для защиты от кораблей и на лодке есть восемь носовых 533-мм торпедных аппаратов и шесть пусковых установок.