Трутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе. Об этом сообщил по итогам совещания полномочный представитель президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев, передает ТАСС.

Он отметил, что Приморье лидирует среди регионов Дальневосточного федерального округа по количеству заявок на льготную ипотеку. Высокий спрос, по словам Трутнева, влияет на увеличение цен, что может поставить под вопрос реализацию льготной ипотечной программы в Приморье.

Для решения этой проблемы замглавы правительства предложил определить новые районов для застройки во Владивостоке и отдать их тем компаниями, которые возьмут на себя обязательства построить наиболее дешевое жилье.

В декабре бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке. В сентябре 2018 года с этой инициативой выступал президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.