Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о льготной ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке. Документ опубликован на сайте правительства.

Постановление предусматривает, что ставка по ипотеке составит 2% для молодых семей и родителей-одиночек не старше 35 лет, проживающих на Дальнем Востоке. Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Ипотечные займы по ставке 2% годовых можно будет получить на срок до 20 лет в размере не более 6 млн рублей. Получить такой кредит можно будет однократно. Льготная ипотека будет касаться лишь жилья для личного проживания. «Эта льгота должна быть направлена тем, кто собирается в купленном жилье жить, потому что люди по разным причинам покупают жилье. Для кого-то это объект инвестиций, для кого-то еще какие-то возможные цели», — передает ТАСС слова премьер-министра.

Также программа предусматривает возможность строительства дома на полученном от государства бесплатном участке по программе «Дальневосточного гектара».

Финансирование программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке может составить до 450 млрд рублей за 5 лет, рассказал в ходе совещания с Медведевым вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его словам, ожидается, что за это время выдадут порядка 150 тыс. льготных кредитов.