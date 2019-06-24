Роскачество дало советы по защите от угона автомобиля

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как уберечь автомобиль от угона. Об этом сообщается на сайте организации.

Общественная организация автомобилистов Германии General Automobile Club (ADAC) выяснила, что система бесключевого доступа уязвима для атак хакеров. Злоумышленники перехватывают обмен данными между ключом и автомобилем и усиливает сигнал, чтобы открыть машину. В исследовании ADAC сообщается, что из 237 протестированных машин полностью противостоять хакерской атаке смогли только три из них, в которых применяется сверхширокополосная технология. В компании Ford посоветовали водителям держать ключ в герметичном металлическом футляре.

При этом глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал, что футляр вряд ли поможет от угона, так как большинство преступлений совершаются с четырех до шести утра, когда на сигнализацию никто не реагирует.

Замруководителя Роскачества Илья Лоевский отметил, что охраняемые стоянки не останавливают злоумышленников от угона машины. По словам экспертов, самым эффективным методом защиты является нанесение на машину аэрографии и наклеек, которые будут особой приметой и доказательством принадлежности машины владельцу.