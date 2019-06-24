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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Роскачество дало советы по защите от угона автомобиля

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как уберечь автомобиль от угона. Об этом сообщается на сайте организации.

Общественная организация автомобилистов Германии General Automobile Club (ADAC) выяснила, что система бесключевого доступа уязвима для атак хакеров. Злоумышленники перехватывают обмен данными между ключом и автомобилем и усиливает сигнал, чтобы открыть машину. В исследовании ADAC сообщается, что из 237 протестированных машин полностью противостоять хакерской атаке смогли только три из них, в которых применяется сверхширокополосная технология. В компании Ford посоветовали водителям держать ключ в герметичном металлическом футляре.

При этом глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал, что футляр вряд ли поможет от угона, так как большинство преступлений совершаются с четырех до шести утра, когда на сигнализацию никто не реагирует.

Замруководителя Роскачества Илья Лоевский отметил, что охраняемые стоянки не останавливают злоумышленников от угона машины. По словам экспертов, самым эффективным методом защиты является нанесение на машину аэрографии и наклеек, которые будут особой приметой и доказательством принадлежности машины владельцу.

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В Роскачестве также посоветовали использовать в автомобиле брелок с электронным устройством, принимающим и передающим сигналы, без которого машина не будет заводиться. Помимо этого можно применять ПИН-коды для кнопок, которые активируют зажигание.

В организации добавили, что в автомобиле можно ставить замок на руль и коробку передач, использовать спутниковую сигнализацию и GPS/GSM-маяк. Эксперты также посоветовали обратиться к производителю машины, чтобы узнать, есть ли дополнительные меры для ее защиты.

По данным МВД, в 2018 году больше всего автомобилей злоумышленники угнали в Москве и Подмосковье, а также в Краснодарском и Пермском крае.

Теги: Роскачество, угон
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