В полиции назвали самые популярные у московских угонщиков марки машин

Легковые автомобили марок Toyota, Kia, Hyundai и ВАЗ являются самыми угоняемыми в Москве. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД, пишет «РИА Новости».

По данным полиции, с января по ноябрь в Москве было зарегистрировано 1754 кражи автомобилей. Это на четверть меньше, чем за первые 11 месяцев прошлого года.

Также в ведомстве рассказали, какие способы похищения автомобиля наиболее популярны у столичных угонщиков. Самым распространенным стало вскрытие замка машины специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью электронных сканеров, которые на сленге называются «удочками».

Вторым по популярности методом угона является взлом двери автомобиля механическим способом.

Также злоумышленники нередко используют подмену ключа. Под видом покупателя они выясняют, какими противоугонными системами оборудовано транспортное средство, а при осмотре меняют оригинальный ключ на дубликат.