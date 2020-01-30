Оператор железнодорожных перевозок в Крым ответил на санкции США

Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» работает в России, поэтому американские санкции не окажут влияние на ее деятельность. Об этом РБК сообщил представитель компании.

Накануне Минфин США внес «Гранд Сервис Экспресс» в санкционный список. Компания осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки в Крым.

Помимо нее в список вошли восемь физических лиц — чиновников из Крыма и Севастополя. В частности, председатель крымского совета министров Юрий Гоцанюк, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев и другие.

Глава Минфина США Стивен Мнучин отмечал, что целью ограничений является поддержка восстановления «свободных и честных демократических процессов в Крыму».