Экс-глава Минюста Украины заявила о делении детей в стране на три сорта

Бывшая глава Минюста Украины Елена Лукаш заявила, что президент страны Владимир Зеленский и его команда нарушили предвыборные обещания, не рассмотрев закон о государственном языке. Об этом она сообщила в эфире телеканала NewsOne.

Она отметила, что перед выборами президента и парламентскими выборами звучали обещания о том, что когда команда Зеленского придет к власти, то будет пересмотрен закон о языке. Лукаш добавила, что планировалось проверить, нарушает ли он права граждан.

«Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел. Детей наших поделили на три сорта по языку», — сказала она.

Экс-глава Минюста отметила, что в украинском законодательстве прописаны три группы учеников — говорящих на украинском языке, на европейских языках и на других, в частности, по-русски. По ее мнению, ситуация была бы лучше, если в стране существовало либеральное языковое законодательство, где любой человек чувствовал бы себя «равным среди равных».