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Экс-глава Минюста Украины заявила о делении детей в стране на три сорта

Бывшая глава Минюста Украины Елена Лукаш заявила, что президент страны Владимир Зеленский и его команда нарушили предвыборные обещания, не рассмотрев закон о государственном языке. Об этом она сообщила в эфире телеканала NewsOne.

Она отметила, что перед выборами президента и парламентскими выборами звучали обещания о том, что когда команда Зеленского придет к власти, то будет пересмотрен закон о языке. Лукаш добавила, что планировалось проверить, нарушает ли он права граждан.

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«Нас обманули. Никто ничего не пересмотрел. Детей наших поделили на три сорта по языку», — сказала она.

Экс-глава Минюста отметила, что в украинском законодательстве прописаны три группы учеников — говорящих на украинском языке, на европейских языках и на других, в частности, по-русски. По ее мнению, ситуация была бы лучше, если в стране существовало либеральное языковое законодательство, где любой человек чувствовал бы себя «равным среди равных».

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В 2017 году бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», который предполагает прекращение занятий в школах на любых языках кроме украинского. Порошенко отмечал, что он не нарушает права национальных меньшинств.

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В середине января 2020 года МИД России заявил, что закон является дискриминацией в отношении русского языка, а также нарушением прав человека и нацменьшинств. После вступления его в силу обучение на европейских языках будет возможно только до пятого класса, а затем с 20% до 60% будет увеличиваться время занятий на украинском языке. После пятого класса не менее 80% занятий для русскоговорящих детей должно проходить на украинском.

Теги: Украина, язык
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