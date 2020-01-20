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На Украине преподавателей русскоязычных школ научат украинскому

Летом в стране организуют курсы, где преподавателей будут учить вести занятия на украинском языке. Школьники начиная с пятого класса перейдут на обучение на государственном языке Украины
Фото: Владимир Синдеев / ТАСС

На Украине учителя школ, где обучение ведется на русском, пройдут специальные курсы повышения квалификации для перехода на обучение на государственном языке. Об этом пишет агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление главы Минобрнауки Анны Новосад.

«Для них [учителей] мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — подчеркнула министр.

Новосад напомнила о планах перевести учеников русскоязычных школ с пятого класса на преподавание на украинском. По ее словам, это должно произойти с сентября 2020 года. Предполагается, что ученики начальной школы смогут продолжить обучение на русском языке.

«При этом родной язык и литература будет преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения», — заявила министр.

Новосад не исключила, что у детей, особенно в старших классах, могут возникнуть сложности с изучением предметов со специфической терминологией из-за резкого перехода с русского на украинский. Поэтому у школьников будет адаптационный период.

Однако сейчас, по словам главы Министерства образования и науки, сейчас ее больше заботит именно подготовка учителей, «чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию».

Закон «Об образовании», который обязывает с 2018 года школы прекратить занятия на любых языках, кроме украинского, начиная с пятого класса, был подписан в сентябре 2017-го президентом Петром Порошенко.

Этот закон осудили в России, Польше, Венгрии, Румынии и Молдавии. На прошлой неделе МИД России обвинил Киев в продолжении политики двойной дискриминации в отношении русского языка в нарушение прав человека и нацменьшинств.

Теги: Украина, русский язык
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