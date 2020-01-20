На Украине преподавателей русскоязычных школ научат украинскому
На Украине учителя школ, где обучение ведется на русском, пройдут специальные курсы повышения квалификации для перехода на обучение на государственном языке. Об этом пишет агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление главы Минобрнауки Анны Новосад.
«Для них [учителей] мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания языка», — подчеркнула министр.
Новосад напомнила о планах перевести учеников русскоязычных школ с пятого класса на преподавание на украинском. По ее словам, это должно произойти с сентября 2020 года. Предполагается, что ученики начальной школы смогут продолжить обучение на русском языке.
«При этом родной язык и литература будет преподаваться на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения», — заявила министр.
Новосад не исключила, что у детей, особенно в старших классах, могут возникнуть сложности с изучением предметов со специфической терминологией из-за резкого перехода с русского на украинский. Поэтому у школьников будет адаптационный период.
Однако сейчас, по словам главы Министерства образования и науки, сейчас ее больше заботит именно подготовка учителей, «чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию».
Закон «Об образовании», который обязывает с 2018 года школы прекратить занятия на любых языках, кроме украинского, начиная с пятого класса, был подписан в сентябре 2017-го президентом Петром Порошенко.
Этот закон осудили в России, Польше, Венгрии, Румынии и Молдавии. На прошлой неделе МИД России обвинил Киев в продолжении политики двойной дискриминации в отношении русского языка в нарушение прав человека и нацменьшинств.