Небензя назвал тревожной подготовку в Сирии провокаций с химоружием

Постпред России при ООН Василий Небензя попросил обратить внимание на сообщения СМИ о том, что террористы готовят в Сирии провокации и постановки с применением химического оружия. Об этом сообщается на сайте

«Мы считаем эти сигналы очень тревожными. Как такие постановки используются в военных и политических целях, мы хорошо знаем», — сказал он.

Ранее в январе в Минобороны России рассказали, что боевики готовят провокации в Сирии при помощи организации «Белые каски». По данным ведомства, в них будут применяться отравляющие вещества. Российские военные узнали, что провокации готовят в Алеппо и Идлибе.

В Минобороны отметили, что представители «Белых касок» доставили в эти места емкости, в которых, предположительно, находится газообразный хлор. В ведомстве сообщили, что их охраняли участники террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».