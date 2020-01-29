В Баку самолет вернулся в аэропорт после столкновения со стаей птиц

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Москву, вернулся в аэропорт после столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Самолет вылетел из международного аэропорта имени Гейдара Алиева в Баку в 20:31 по местному времени (19:31 мск), а вернулся в аэропорт в 20:56 (19:56 мск).

Уточняется, что пассажиры будут отправлены в Москву другим самолетом.

В августе 2019 года пассажирский лайнер «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей птиц, в результате чего оба двигателя самолета вышли из строя. Пилоты посадили самолет на расположенном неподалеку кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто не погиб.

В ноябре прошлого года «Аэрофлот» предложил создать компанию, которая займется предоставлением ловчих птиц и собак для повышения орнитологической защиты аэропортов.