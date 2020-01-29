Директор ФБК подал жалобу в ЕСПЧ из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа зарегистрировать его кандидатом на выборы в Мосгордуму в 2019 году. Об этом РБК сообщил Жданов.

«Мне кажется, что процедура проверки подписей, их сбора членами рабочей группы должна быть признана непрозрачной и не соответствующей ст. 3 протокола конвенции (право на свободные выборы)», — заявил Жданов.

Он также отметил, что пока не может оценить, в какой срок иск будет рассмотрен судом. «ЕСПЧ может коммуницировать иск в течение года, а потом еще отложить лет на пять. Тут совсем не стоит ждать быстрого рассмотрения, тем более что это сложная жалоба, касающаяся избирательного права», — заявил он.

Летом 2019 года Жданову отказали в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму на основании большого числа бракованных подписей. Помимо него также отказали в регистрации юристу ФБК Любови Соболь, бывшему председателю совета депутатов муниципального округа Красносельский Илье Яшину, бывшим депутатам Госдумы Геннадию и Дмитрию Гудковым и другим претендентам. Те настаивали, что бракованными были признаны подписи реальных людей, а экспертиза велась непрозрачно.

После отказа в регистрации независимым кандидатам в Москве прошли несколько протестных акций, часть из них была согласована городскими властями, а часть — нет. Несогласованные акции закончились массовыми задержаниями. Так, после несанкционированной акции 27 июля были задержаны от 1074 до 1373 человек, следствие завело уголовное дело о массовых беспорядках.