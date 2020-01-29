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Поправки в Конституцию ,  
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В рабочей группе допустили увеличение текста Конституции на 50%

Текст Конституции увеличится почти наполовину после внесения поправок, заявил журналистам сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон Павел Крашенинников. Об этом сообщает «РИА Новости».

«С точки зрения объема текст, наверное, увеличится на 50%. Я условно говорю. Сильно увеличится», — рассказал он.

При этом, по его словам, с точки зрения концепции и главных положений Основной закон государства останется «таким, какой он есть».

Крашенинников отметил, что сейчас в рабочую группу поступают поправки, касающиеся первой и второй Конституции. Но такие предложения не соответствуют концепции, которая принята в первом чтении. «Мы за нее выходить не можем», — сказал глава комитета.

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Президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию во время своего послания Федеральному собранию 15 января. В частности, он порекомендовал закрепить в Основном законе роль Госсовета, наделить Госдуму полномочиями по утверждению кандидатуры премьер-министра, запретить судьям, депутатам, сенаторам и министрам иметь гражданство иностранного государства.

Для обсуждения озвученных президентом предложений сформировали рабочую группу в составе 75 человек. 20 января Путин внес законопроект с поправками в Конституцию на рассмотрение Госдумы. 23 января нижняя палата парламента единогласно приняла документ в первом чтении. Второе чтение законопроекта должно пройти в феврале.

Теги: Конституция, поправки
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