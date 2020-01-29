В рабочей группе допустили увеличение текста Конституции на 50%

Текст Конституции увеличится почти наполовину после внесения поправок, заявил журналистам сопредседатель рабочей группы по поправкам в Основной закон Павел Крашенинников. Об этом сообщает «РИА Новости».

«С точки зрения объема текст, наверное, увеличится на 50%. Я условно говорю. Сильно увеличится», — рассказал он.

При этом, по его словам, с точки зрения концепции и главных положений Основной закон государства останется «таким, какой он есть».

Крашенинников отметил, что сейчас в рабочую группу поступают поправки, касающиеся первой и второй Конституции. Но такие предложения не соответствуют концепции, которая принята в первом чтении. «Мы за нее выходить не можем», — сказал глава комитета.