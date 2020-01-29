Эрдоган предложил США поставить F-35 Турции или вернуть за них деньги

США должны либо завершить поставки истребителей F-35 Турции, либо вернуть Анкаре деньги, ранее выплаченные в рамках контракта. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

«США сделали нас партнерами и закупили у нас множество компонентов [для их изготовления]. Они передали нам пять штук [самолетов]», — отметил он, добавив, что затем возникли проблемы. По словам Эрдогана, если Соединенные Штаты не вернут деньги или не поставят Анкаре самолеты, Турция найдет других поставщиков истребителей или построит их сама.

Ранее США исключили Турцию из совместной программы по созданию F-35 и американский сенат одобрил запрет на продажу Турции истребителей. Причиной разногласий между странами стала сделка Анкары с Москвой по закупке российских систем С-400. Поставки компонентов российских систем стартовали летом 2019 года. Полностью развернуть С-400 на своей территории Турция планирует весной 2020 года. США потребовали отказаться от сделки и приобрести взамен американские комплексы Patriot. Однако Анкара не пошла на уступки.

В конце декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара была вынуждена купить российские зенитные ракетные комплексы, так как союзники по НАТО не хотели продавать Турции аналогичное вооружение.