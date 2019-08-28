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Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,69%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Baidu $181 (+73,77%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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Политика ,  
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В Пентагоне предложили Турции выбрать между С-400 и F-35
Поставлять самолеты при наличии у Анкары российской системы ПВО Пентагон не намерен
Истребитель ​F-35 (Фото: Jacob King / PA Wire / PA Images / ТАСС)

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турция не сможет получить американские самолеты F-35, если не откажется от контракта на поставку российских систем ПВО С-400, сообщает Cumhurriyet. По словам главы Пентагона, Анкара не сможет рассчитывать одновременно на поставки от США и России.

Таким образом, Эспер отреагировал на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который заявил, что США должны поставить его стране истребители, за которые уже было заплачено $1,4 млрд.

Чавушоглу ранее заявил, что в случае, если Турция не получит американские самолеты, ей придется искать альтернативные варианты.

Политика
Анкара и Вашингтон обсудили программу F-35 и поставки C-400

Днем 28 августа директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил журналистам на авиационно-космическом салоне МАКС-2019, что Москва готова сотрудничать с Турцией по вопросу создания истребителя пятого поколения TF-X.

Накануне на авиасалоне МАКС в Жуковском Эрдоган осмотрел истребитель Су-57 и поинтересовался у Путина насчет возможности покупки самолета, на что российский президент ответил: «Можете купить». На авиасалоне президентам показали групповой полет четырех Су-57, они также ознакомились со средним вертолетом Ка-62, тяжелым вертолетом Ми-38 и истребителем Су-35.

США неоднократно заявляли Турции, что участие в программе F-35 напрямую зависит от вопроса поставок С-400. В Вашингтоне объясняли это тем, что российская система ПВО может угрожать безопасности американских самолетов. В Анкаре тем не менее от контракта с Москвой не отказались, посчитав его более предпочтительным в сравнении с предложением Вашингтона о поставках систем ПВО Patriot.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция, Пентагон
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