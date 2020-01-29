Фонд Джека Ма пожертвовал $14,4 млн на создание вакцины против вируса

Благотворительный фонд Джека Ма, создателя компании Alibaba, пожертвовал $14,4 млн на ускорение разработки вакцины против нового коронавируса. Об этом сообщает китайское финансовое издание JRJ.

Из этой суммы $2,8 млн пойдет Китайской академии наук для поддержания ее текущих исследований, остальные деньги будут вложены в разработки китайских и зарубежных ученых по лечению нового коронавируса.

Alibaba Group также заявила, что предоставит технические ресурсы государственным научно-исследовательским учреждениям для разработок лекарственных препаратов, помогающих бороться с новым вирусом, утверждает китайское издание Sina.

Ранее китайское информационное издание China Daily сообщало, что Alibaba Group пожертвовала $144 млн на медицинское оборудование и лекарства для провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии.