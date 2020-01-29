СК показал видео с места убийства депутата в Ростовской области

Следственный комитет опубликовал видео, снятое в доме депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены, где произошло их убийство. Соответствующая запись размещена на YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как у входа через кирпичный забор, окружающий двухэтажный дом, лежат цветы. В самих комнатах заметны следы крови на полу и мебели.

Об убийстве Алабушева и его супруги Ольги стало известно 28 января. На телах погибших нашли рубленые раны. По факту преступления СК завел уголовное дело. Позже было найдено тело 38-летнего подозреваемого в нападении на супругов. По предварительным данным, мужчина покончил с собой, а на преступление его подтолкнула личная неприязнь.

Алабушев был депутатом Законодательного собрания Ростовской области от партии «Единая Россия», а также руководил ФГБУ «Аграрный научный центр «Донской».