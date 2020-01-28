СК возбудил дело по факту убийства ростовского депутата

Управление Следственного комитета (СК) по Ростовской области возбудило уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) после обнаружения в городе Зерноград тел двух человек с признаками насильственной смерти.

В сообщении, опубликованном на сайте управления СК, отмечается, что на телах депутата законодательного собрания Ростовской области и его супруги обнаружены рубленые раны.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, пытаясь установить обстоятельства случившегося.

Ранее ТАСС со ссылкой на свой источник сообщил об обнаружении тел депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жены.