Президент России Владимир Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, на этом совещании вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова расскажут президенту, какие меры предпринимаются, чтобы не допустить распространения коронавируса. Песков отметил, что правительство работает очень активно.

«В данном случае речь идет о докладе главе государства», — добавил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Голикову председателем оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом. Ее заместителем стала Попова, а ответственным секретарем штаба — замруководителя правительственного аппарата Ольга Криновос. Всего в состав штаба вошли 12 человек из различных российских ведомств.