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Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса

Президент России Владимир Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, на этом совещании вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова расскажут президенту, какие меры предпринимаются, чтобы не допустить распространения коронавируса. Песков отметил, что правительство работает очень активно.

«В данном случае речь идет о докладе главе государства», — добавил он.

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Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Голикову председателем оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом. Ее заместителем стала Попова, а ответственным секретарем штаба — замруководителя правительственного аппарата Ольга Криновос. Всего в состав штаба вошли 12 человек из различных российских ведомств.

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Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря. По последним данным китайских властей, заразились более 6 тыс. человек и 132 человека погибли от пневмонии, вызванной вирусом. По информации ВОЗ, заражены 4593 человека. Отдельные случаи заболевания были зафиксированы также за пределами Китая: в США, Австралии, Германии, Канаде, ОАЭ, Японии, Таиланде и других странах.

Теги: Владимир Путин, коронавирус
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