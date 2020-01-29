В Петербурге младенца госпитализировали из-за отравления гашишем

В Санкт-Петербурге госпитализировали младенца, который отравился наркотическими веществами, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступила телефонограмма о госпитализации из квартиры на Светлановском проспекте ребенка 2019 года рождения. При осмотре врачи диагностировали у него отравление гашишем», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего и работают с родителями ребенка.

Младенец находится в реанимации одного из стационаров Санкт-Петербурга. «Состояние стабильное, динамика положительная», — сказали РБК в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

Ранее в подмосковном Клину ребенок 2019 года рождения отравился неизвестным веществом. По данным Telegram-канала «112», это был спайс. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления и сообщил, что причиной было вещество синтетического происхождения.

