СК завел дело после отравления младенца наркотиками в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело, после того как ребенок отравился синтетическими наркотиками в подмосковном Клину. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Московской области.

По предварительным данным, девятимесячный мальчик в квартире употребил синтетические наркотики. В результате ребенка госпитализировали. В СК сообщили, что мальчик находится под наблюдением врачей.

Дело завели по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 228.1 УК). Следователи допросили свидетелей и назначили экспертизу, чтобы проверить наличие наркотиков в организмах родителей ребенка. Правоохранители также передали данные о случившемся в органы опеки.

В минздраве Подмосковья накануне сообщили, что ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Ему оказали экстренную медпомощь. Telegram-канал «112» отмечал, что в крови мальчика нашли спайс. По данным канала, ребенка доставили в реанимацию в состоянии комы.