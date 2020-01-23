В Подмосковье младенец отравился неизвестным веществом

Младенец 2019 года рождения поступил в клинскую больницу с отравлением неизвестным веществом, по данному факту проводится проверка, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«В ОМВД России по городскому округу Клин поступило сообщение о госпитализации ребенка 2019 года рождения с отравлением неизвестным веществом», — сказали в пресс-службе.

9-месячный ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, ему оказали экстренную медицинскую помощь и провели диагностику, рассказала РБК пресс-секретарь министерства здравоохранения Московской области Елена Романова. Она добавила, что ребенка перевели в люберецкую специализированную клинику.

Telegram-канал «112» сообщил, что ребенка в крови обнаружили спайс. По данным канала, его доставили в реанимацию Клинской больницы в состоянии комы.

Ранее в Саратове госпитализировали десятилетнего мальчика с подозрением на алкогольное опьянение. Медицинская экспертиза не подтвердила опьянение. По результатам освидетельствования, ребенок отравился химическим веществом, которое будет установлено в дальнейшем.