СК завел дело из-за отравления младенца снотворным в Подмосковье

В подмосковном Пушкино задержали отца, подозреваемого в непреднамеренном отравлении четырехмесячного младенца снотворным, говорится в сообщении областного главка СК.

По предварительной информации, мужчина покормил сына смесью из бутылочки и ушел с женой в другую комнату. Через некоторое время родители обнаружили мальчика без признаков жизни.

После смерти ребенка была проведена судебная экспертиза, которая показала, что младенец отравился снотворным. Препарат эксперты также нашли в бутылочке с остатками смеси и банках с детским питанием.

Как сообщили родственники семьи, снотворное принимал отец мальчика, который, по их словам, также подсыпал его своей жене. В отношении мужчины заведено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

23 января в подмосковном Клину младенец отравился неизвестным веществом. По данным Telegram-канала «112», это был спайс. Позднее Следственный комитет назвал причиной смерти ребенка отравление веществом синтетического происхождения и завел уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических средств и психотропных веществ.