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Технологии и медиа ,  
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СМИ назвали сроки поставки российских комплексов «Панцирь-С1» в Сербию

Россия начала реализацию контракта с Сербией на поставку одной батареи комплекса противовоздушной обороны «Панцирь-С1». Она должна завершиться в 2020 году, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.

ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщает о том, что первые поставки ЗРПК «Панцирь-С1» в Сербию начнутся в конце февраля.

В батарею входит шесть зенитно-ракетных комплексов. Об их покупке у России президент Сербии Александр Вучич сообщал в конце октября 2019 года. Вучич назвал «Панцирь-С1» «фантастической системой», отметив ее возможность перехватывать беспилотники и крылатые ракеты.

В декабре телеканал «Звезда» цитировал генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, который заявил, что Белград начнет получать «Панцири» в ближайшие месяцы в соответствии с заключенным контрактом. Тогда же Михеев сообщал, что сербские военные проходили обучение по управлению комплексами ПВО.

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1» был принят на вооружение в 2010 году. Он разработан для защиты от всех современных средств воздушного нападения. Также ЗРПК может вести огонь по наземным и наводным целям, живой силе противника.

Теги: «Панцирь-С1», Россия, Сербия
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