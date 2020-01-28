В Москве зафиксировали высоту снежного покрова в шесть раз ниже нормы

Высота снежного покрова в Москве в шесть раз меньше климатической нормы, несмотря на прошедший снегопад, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве за прошедшую ночь выпало 2 мм осадков, а высота снежного покрова повысилась до 2–4 см, что в шесть раз ниже положенной климатической нормы», — отметил Тишковец. По его словам, 28 января в Москве сохранится пасмурная погода с небольшими снегопадами, ожидаемое количество осадков составит 3–4 мм.

Синоптик отметил, что до субботы включительно будет преобладать облачная погода с мокрым снегом разной интенсивности. Только в воскресенье после прохождения теплого фронта осадки могут перейти в дождь, а дневная температура повысится до плюс 1–3 градусов, добавил Тишковец.

«В результате этого снег, конечно же, подтает, но вряд ли исчезнет», — сказал синоптик.

Как сообщила РБК главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, в ближайшие сутки ночная температура будет еще слабо отрицательной, завтра воздух прогреется от 0 до плюс 2, а в последующие дни будет держаться на отметке около 0 градусов. «Это говорит о том, что если осадки будут выпадать, то преимущественно в виде мокрого снега, иногда с моросью», — сказала Позднякова.