Starbucks закрыл свою сеть в провинции Хубэй из-за угрозы коронавируса

Сеть кофеен Starbucks приостановила свою работу в китайской провинции Хубей из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Такое решение было принято в целях предотвращения угрозы здоровью персонала и посетителей заведений Starbucks. В центральной провинции Хубей проживают почти 60 млн человек.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приостановила работу в пяти городах китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса.

Вспышка нового вида коронавируса, вызывающего пневмонию, была зафиксирована в городе Ухань провинции Хубей в декабре прошлого года. К настоящему моменту количество заразившихся превысило 1,3 тыс. человек, включая 41 погибшего от болезни. В связи с этим китайские власти закрыли десять городов центральной провинции Хубэй, чтобы избежать распространения болезни.