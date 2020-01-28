Глава ХАМАС выступил против ближневосточной «сделки века»

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания выступает против американской «сделки века» по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает агентство WAFA.

По мнению лидера ХАМАС, план США направлен на «ликвидацию палестинского национального проекта».

Президент США Дональд Трамп представил план по палестино-израильскому урегулированию 28 января в Вашингтоне. Американский лидер предложил признать независимое существование двух государств — еврейского и палестинского. При этом он отметил, что движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризирован. Кроме того, по его словам, Иерусалим должен остаться столицей Израиля, а столицей Палестины станет Восточный Иерусалим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который присутствовал на презентации документа в Белом доме, назвал план реалистичным путем к прочному миру. По его словам, США наметили «блестящие будущее» для граждан Израиля и Палестины.