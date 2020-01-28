Глава ЛУКОЙЛа заявил о планах инвестировать $100 млрд в следующие 10 лет

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что инвестиции нефтяной компании в ближайшие десять лет могут составить $100 млрд, в первую очередь они будут направляться в российские проекты. Об этом предприниматель сказал во время встречи с Владимиром Путиным.

По его словам, эти планы будут прописаны в новой стратегии развития компании. По словам Алекперова, компания продолжает «экономическое развитие на Каспии», а также приступает «к активному освоению балтийского шельфа».

«Мы утвердили новую программу развития газонефтехимии на наших действующих предприятиях, чтобы все «хвосты», полуфабрикаты объединить и сделать конечную продукцию, для того чтобы был экспортный потенциал», — рассказал Алекперов.

Сейчас ЛУКОЙЛ осваивает три месторождения на Каспии, одно — в Балтийском море, два — в Республике Коми, три — в Западной Сибири и два — в Узбекистане.