Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире

Российские нефтяные и газовые компании поставят рекорд по дивидендной доходности по итогам 2020 года и станут самыми доходными в секторе в мире, утверждают эксперты. Компаниям помогает политика государства и сделка ОПЕК+

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Доходность акций российских нефтегазовых компаний станет рекордной для отрасли после выплаты дивидендов за 2020 год, считают опрошенные РБК аналитики.

Почему растет доходность

Исторически дивидендная доходность российских нефтяных и газовых компаний составляла 5–6%, но в последние годы цифра стала расти, утверждает аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк. По ее прогнозу, по итогам 2020 года доходность составит 7,6%, а в 2021 году вырастет до 8,4%. В 2019 году доходность, по данным Газпромбанка, составила 5,6%.

У других аналитиков оценки еще выше: Bank of America ожидает среднюю доходность по итогам выплат за 2020 год в 8,6%, Raiffeisenbank — 8,8%. Такой уровень возможен при цене на нефть в $60–65 за баррель, пояснил аналитик Bank of America Карен Костанян. 22 января нефть марки Brent стоила $64 за баррель.

По итогам 2020 года российские компании станут рекордсменами в мире, где доходность нефтегазовых акций не превысит 7%, считает Костанян. Развивающиеся страны покажут доходность 4%, Европа — 6,4%, США — 2,7%, Саудовская Аравия — 4%, прогнозирует он.