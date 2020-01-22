Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире

Доходность российских компаний вырастет из-за массового пересмотра их дивидендной политики, который начался в прошлом году, сообщила Дышлюк. С одной стороны, частные компании, например ЛУКОЙЛ и «Татнефть», которые щедро платили акционерам, решили платить еще больше. Например, «Татнефть», несмотря на обязательство перечислять акционерам только половину прибыли, выплатила 100% прибыли по РСБУ за 2018 год и за девять месяцев 2019 года и обещала не снижать дивиденды в 2020 году. В итоге доходность ее акций за 2020 год станет самой высокой в секторе и составит 10,7% по обыкновенным акциям и 11,8% по привилегированным, оценивает Дышлюк.
ЛУКОЙЛ в прошлом году изменил дивидендную политику и теперь будет выплачивать акционерам весь свободный денежный поток, скорректированный на процентные платежи и расходы на обратный выкуп акций, а не долю от чистой прибыли. По прогнозу Газпромбанка, дивиденды ЛУКОЙЛа за 2020 год вырастут вдвое, достигнув 450 млрд руб., а доходность акций составит 10,4%.
Примеру частных игроков стали следовать и госкомпании. «Роснефть» еще в конце 2017 года утвердила новую дивидендную политику о выплате акционерам 50% прибыли по МСФО и с тех пор выполняет эти требования. «Газпром» в 2019 году обязался увеличить дивиденды до 50% от консолидированной прибыли в течение трех лет, «Газпром нефть» обещала увеличить выплаты на 10 п.п. до 50% чистой прибыли. «Транснефть» также намерена закрепить в дивидендной политике обязательство платить акционерам 50% чистой прибыли.
Из-за чего компании стали увеличивать дивиденды
Росту дивидендов госкомпаний инвесторы обязаны правительству, которое не первый год требует от них больше доходов в бюджет, пояснил аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Например, «Роснефть» пересмотрела дивидендную политику после поручения президента Владимира Путина, сделанного публично, напомнил он. Для компенсации низких дивидендов «Газпрома» правительство регулярно повышало компании налог на добычу полезных ископаемых.
Роста дивидендов требует не только государство, но и акционеры компаний, замечает Костанян. Так, резкое изменение политики «Газпрома» в области дивидендов рынок связал с появлением нового дружественного крупного инвестора или инвесторов, которые в прошлом году купили 6,5% акций монополии, рассказал РБК старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Акции купила УК «Газпромбанк — Управление активами» в интересах своих клиентов — держателей паев ПИФов, которыми управляет компания, писал Forbes.
Еще одна причина — рост доходов нефтегазовых компаний, которые вложили в добычу больше $100 млрд до 2014 года в течение десяти лет, а в последние годы стали получать доход от этих инвестиций, говорит Костанян. Не стоит также забывать, что сейчас нефтяники запускают много новых месторождений со льготами, а значит, возврат от инвестиций в эти проекты выше.
Нефтяники вынуждены были ограничивать инвестиции из-за сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, и в этих условиях решили увеличить дивиденды, считает Дышлюк. Сделка будет продлена минимум до конца этого года, а в дальнейшем ее перспективы будут зависеть от ситуации на рынках, заметил директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.
Аналитики уверены, что в ближайшие годы тренд на высокую доходность российских нефтегазовых акций сохранится. «Государство не снизит требования по выплатам, а доходы компаний будут оставаться высокими», — объясняет Костанян.