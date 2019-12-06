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В РПЦ разъяснили позицию по поводу суррогатного материнства

Церковь не поддерживает суррогатного материнства, так как считает, что это «унижает достоинство» женщины, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в интервью «РИА Новости».

По словам митрополита, суррогатное материнство разрушает близость, которая устанавливается между матерью и младенцем уже в период беременности, и травмирует как женщину, чьи родительские чувства попираются, так и ребенка, поскольку потом тот может испытать кризис самосознания. Кроме того, по мнению церкви, в данном случае тело женщины «рассматривается как своего рода инкубатор», добавил Иларион.

На вопрос, может ли РПЦ в скором времени изменить свою позицию, митрополит ответил, что это маловероятно, однако возможны «дальнейшие уточнения отдельных аспектов».

В конце сентября в РПЦ опровергли сообщения об отказе крестить младенцев, рожденных с помощью экстракорпорального оплодотворения или от суррогатной матери.

Чтобы таинство состоялось, необходимо, чтобы родители принесли покаяние, отметил глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда.

Теги: РПЦ, митрополит Иларион, суррогатное материнство
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