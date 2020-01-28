Disney снимет ремейк мультфильма «Бэмби»

Компания Disney решила снять новую версию классического полнометражного мультфильма «Бэмби», который вышел на экраны в 1942 году, сообщает Deadline.

Уточняется, что лента будет создана при помощи фотореалистичной компьютерной анимации.

Сценаристами выступят Женева Робертсон-Доурет, которая работала над сценарием к фильму «Капитан Марвел», а также Линдси Бир. Продюсировать картину будет компания Depth of Field.

Летом 2019 года в прокат вышел ремейк мультфильма «Король лев». Его мировые кассовые сборы достигли $1,33 млрд, что сделало его самым кассовым анимационным фильмом в истории. Новый «Король лев» занял третье место по сборам в российских кинотеатрах, обогнав последнюю часть кинофраншизы Marvel «Мстители. Финал», которая также вышла в прокат летом 2019 года. Российский бокс-офис превысил 2,575 млрд руб. Оригинальный мультфильм вышел на экраны в 1994 году.