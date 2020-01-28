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Политика ,  
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Алекперов сообщил Путину об окне возможностей после саммита с Африкой

По словам главы ЛУКОЙЛа, после саммита в Сочи с его компанией в Африке хотят работать и хотят общаться
Владимир Путин и Вагит Алекперов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Первый саммит Россия — Африка, который прошел в октябре 2019 года в Сочи, открыл для ЛУКОЙЛа уникальное окно возможностей, заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава компании Вагит Алекперов.

«Такого никогда не было», — сказал он, пояснив, что ЛУКОЙЛ уже вошел в три страны Западной Африки и еще четыре предлагают начать совместную работу.

«Это уже не просто декларация, это реальные проекты: и в Республике Конго, и в Гане. Сейчас смотрим еще ряд стран, и в Камеруне сегодня. Нас знают, с нами хотят работать, с нами хотят общаться», — отметил Алекперов.

Путин в ответ признался, что ему очень понравился настрой прибывших на форум глав африканских государств. «Даже неожиданно: никто ничего не просил, только одно — совместная работа», — сказал президент.

По словам Алекперова, такой настрой чувствуют и в ЛУКОЙЛе, а потому саммит Россия — Африка, ставший хорошей поддержкой для российских компаний, стоило бы повторить.

Саммиты с Африкой будут проводить раз в три года
Политика

Саммит и экономический форум Россия — Африка прошел в Сочи 23–24 октября под девизом «За мир, безопасность и развитие». В его работе приняли участие делегации 54 стран Африки, в 45 из которых входили главы государств и правительств. В мероприятиях форума также участвовали руководители исполнительных органов Африканского союза, Африканского экспортно-импортного банка, Восточноафриканского сообщества, Сахельской пятерки, Союза арабского Магриба, Сообщества развития Юга Африки, Экономического сообщества государств Центральной Африки, Экономического сообщества стран Западной Африки, а также представители Межправительственной организации по развитию и Общего рынка Восточной и Южной Африки.

Гости форума «Россия — Африка» в Сочи. Фоторепортаж
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В Сочи было подписано 92 соглашения, контракта, меморандума о взаимопонимании. Общая сумма заключенных соглашений, информация о которых не является коммерческой тайной, составляет 1,004 трлн руб., сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Информация на сайте госзакупок, проанализированная РБК, свидетельствует о том, что проведение саммита и форума обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб. — дороже Петербургского экономического форума.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Вагит Алекперов, Владимир Путин, Африка
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