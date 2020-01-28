Алекперов сообщил Путину об окне возможностей после саммита с Африкой

По словам главы ЛУКОЙЛа, после саммита в Сочи с его компанией в Африке хотят работать и хотят общаться

Владимир Путин и Вагит Алекперов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Первый саммит Россия — Африка, который прошел в октябре 2019 года в Сочи, открыл для ЛУКОЙЛа уникальное окно возможностей, заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава компании Вагит Алекперов.

«Такого никогда не было», — сказал он, пояснив, что ЛУКОЙЛ уже вошел в три страны Западной Африки и еще четыре предлагают начать совместную работу.

«Это уже не просто декларация, это реальные проекты: и в Республике Конго, и в Гане. Сейчас смотрим еще ряд стран, и в Камеруне сегодня. Нас знают, с нами хотят работать, с нами хотят общаться», — отметил Алекперов.

Путин в ответ признался, что ему очень понравился настрой прибывших на форум глав африканских государств. «Даже неожиданно: никто ничего не просил, только одно — совместная работа», — сказал президент.

По словам Алекперова, такой настрой чувствуют и в ЛУКОЙЛе, а потому саммит Россия — Африка, ставший хорошей поддержкой для российских компаний, стоило бы повторить.